Un giovane si trova ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso in seguito ad un incidente stradale avvenuto sull’Asse Mediano nel tardo pomeriggio

Il ragazzo, alla guida di una moto, si è scontrato con un’auto ed ha riportato diversi traumi. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che ha poi trasportato il ferito con urgenza al Brotzu.

Presente la polizia locale per i rilievi e per dirigere il traffico che si era bloccato in lunghe file.

