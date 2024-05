Non ce l’ha fatta Franco Corda, il motociclista di 76 anni rimasto coinvolto nel pomeriggio di ieri in un incidente a Cala Domestica.

Originario di Iglesias, molto conosciuto sia nella cittadina sia a Carbonia per la sua attività da odontotecnico, è stato trasferito d’urgenza al Brotzu di Cagliari per tentare il tutto per tutto.

Da quanto si è appreso, il centauro stava percorrendo in solitaria, in sella alla sua moto MV Agusta, i tornanti nel tratto tra Cala Domestica e Acquaresi, sulla strada provinciale 83. Poi circa a metà del percorso è finito nella corsia opposta, andando a urtare il cordolo in cemento che delimita la carreggiata.

Erano le 15 circa quando alcuni automobilisti di passaggio hanno scoperto quanto accaduto e hanno subito chiamato i soccorsi, che lo hanno trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari, ma le sue condizioni erano apparse già gravissime.

Profondo sgomento tra gli amici, alcuni dei quali proprio nel pomeriggio si erano recati nel luogo dell’incidente.

