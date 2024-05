Pestaggio di gruppo a Villasimius nei confronti di un giovane del posto.

L’episodio è accaduto martedì scorso. La vittima è stata trasferita in elisoccorso in codice rosso al Brotzu di Cagliari, dove è stato operato d’urgenza per l’asportazione della milza.

Identificati dai carabinieri i presunti quattro responsabili, ripresi dalle telecamere di un bed and breakfast. Tutti i giovani coinvolti sono stati convocati in caserma e denunciati a piede libero per lesioni. L’imputazione definitiva sarà formulata dal pm dopo aver letto gli atti.

Le condizioni del ragazzo aggredito sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it