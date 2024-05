I manifesti imbrattati a Cagliari della candidata di centrodestra per le prossime elezioni comunali, Alessandra Zedda, hanno indignato le fila del suo schieramento.

L’ex assessore comunale alle Attività Produttive, Alessandro Sorgia, ha parlato di “un atto gravissimo che supera le tradizionali sovrapposizioni di manifesti fra avversari e getta una pesante ombra di intolleranza sulla correttezza della competizione elettorale”.

Immediata la replica del capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, Francesco Agus, che ha scritto sui suoi social: “È capitato tante volte anche a me decine di volte e nessuno ha mai pensato di paragonare il tutto a una lesione democratica, così si rasenta il complottismo”. Ma è un secondo dettaglio a far discutere: “I manifesti erano irregolari – dice Agus -, affissioni abusive in palese contrasto con la legge e il regolamento comunale”.

