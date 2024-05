Fuga di gas questa mattina a Usini. Una squadra dei Vigili del fuoco della Sede Centrale di Sassari è intervenuta all’incrocio tra via Canelles e via Marconi a causa di una dispersione di GNL, la cui presenza risultava percepibile anche a metri di distanza.

Il gas fuoriusciva da una tubazione tranciata accidentalmente da un escavatore operante nella sede stradale e si è reso necessario l’intervento del Nucleo NBCR del Comando di Sassari per fermare la perdita. Non risultano coinvolte private abitazioni né esercizi commerciali che non hanno subito alcun disservizio.

