Impennata nelle quotazioni di Alessio Dionisi per la corsa alla panchina del Cagliari. L’ex tecnico del Sassuolo è ora il favorito per la successione di Claudio Ranieri e nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio concreto, come riportato da Sky Sport.

Ancora nessuna offerta, ma l’allenatore avrebbe ora i favori della dirigenza rossoblù che intanto si sta allontanando dalla suggestione Ivan Juric. Piace anche Paolo Vanoli, tecnico del Venezia, che però al momento resta bloccato dal Torino che lo ha scelto per rimpiazzare proprio il tecnico croato.

In corsa restano anche Marco Baroni, che potrebbe lasciare il Verona, e Davide Nicola se dovesse dire addio all’Empoli. Non sono poi da escludere eventuali outsider.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it