Il senso unico in viale Marconi non piace alla candidata sindaca del centrodestra Alessandra Zedda. La svolta voluta dal sindaco uscente Paolo Truzzu è considerata dall’esponente leghista “un peggioramento della qualità e della sicurezza della vita nel quartiere” e sarebbe da rivedere.

“Questi interventi, fortunatamente in parte reversibili, devono essere rivisti, trovando nuove soluzioni che risolvano le criticità attuali di Genneruxi” ha detto Alessandra Zedda durante la conferenza stampa che si è tenuta stamattina in piazza Louis Braille. “È fondamentale che il quartiere riacquisti il suo ruolo residenziale e garantisca tutti i servizi primari che ha sempre offerto”.

Varie le criticità riscontrate da Zedda. “Il senso unico di Viale Marconi, tra il ponte sul canale Terramaini e via Galvani, ha determinato il sovraccarico della viabilità di quartiere nelle direzioni che permettono di raggiungere la strada che costeggia l’argine del Terramaini in direzione Is Pontis Paris. Praticamente un carico veicolare pari a quello che ogni giorno percorre in senso inverso viale Marconi (in direzione Cagliari). Conseguentemente via Galvani, Stoccolma, dell’Abbazia, dei Conversi, la rotatoria con via Berlino e tutte quelle arterie locali che permettono di raggiungere l’AMS e/o la strada arginale diventano sature, impercorribili, intasate dal traffico e comunque caratterizzate da un sensibile decadimento delle condizioni di sicurezza”.

Per porre rimedio Zedda propone “delle soluzioni sperimentali e reversibili che fin da subito garantiscano maggiore sicurezza e migliorino la qualità della vita dei cittadini”.

“Dobbiamo rivedere la soluzione del senso unico, quanto meno nel suo sviluppo planimetrico (nella sua lunghezza), probabilmente limitando l’estensione dal ponte sul Terramaini all’incrocio con via Mercalli. Una delle priorità è verificare la fattibilità tecnica di due rotatorie in corrispondenza delle testate di via Mercalli, su viale Marconi e sulla strada arginale, ricostituendo il doppio senso da via Galvani fino a via Mercalli. Analogamente occorre verificare la fattibilità dell’apertura delle due bretelle esistenti in via Cettigne, in prossimità del centro sportivo e quella di immissione sull’AMS, lungo via Fleming in direzione Amsicora”.

