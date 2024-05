Stava percorrendo la provinciale 128 con la sua moto quando, per cause da accertare, è finito fuori strada cadendo in un burrone. Terribile incidente questo pomeriggio nei pressi di Ovodda, dove un motociclista tedesco ha perso il controllo del mezzo impattando prima contro il guardrail per poi finire fuori dalla sede stradale in un avvallamento, fortunatamente non troppo profondo.

Le condizioni del centauro sono però risultate subito gravissime, con il 118 che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto i Vigili del fuoco di Sorgono per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente, mentre i Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica.

