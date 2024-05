“Bene. Se vogliono farci sbroccare, ci stanno riuscendo alla grande”. Inizia così il post sui social di Maurizio Onnis, sindaco di Villanovaforru, dopo la riunione congiunta di questa mattina delle commissioni Attività produttive e Ambiente sul disegno di legge che sospende per 18 mesi l’installazione di impianti eolici e fotovoltaici in Sardegna.

“L’anno scorso noi in Quinta commissione ci siamo stati: il governo della Regione è cambiato, il personale politico pure, ma il modo di procedere resta uguale” prosegue Onnis.

“Temporeggiare, sondare, dire per non dire. Nessuno che vada spedito alla meta. Ci vediamo giovedì mattina a Cagliari, proprio sotto il consiglio regionale. E spero che saremo così tanti da costringerli a venire giù di corsa per le scale”.

