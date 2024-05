La Dinamo ha annunciato l’ingaggio per la prossima stagione di Miralem Halilovic, bosniaco di Tuzla classe 1991, centro di 206 cm per 106 kg. Nella passata stagione ha giocato al Galatasaray in Turchia.

Dopo aver fatto la gavetta nella ex Jugoslavia sia in Bosnia che in Croazia soprattutto a Zagabria con una parentesi in Lituania, Halilovic è esploso in Francia dove ha passato sei stagioni tra Orléans, Metropolitans Paris e Nanterre, diventando uno dei centri migliori del campionato e mettendosi in mostra anche in Eurocup. Nella scorsa estate l’ambiziosa chiamata del Galatasaray in Turchia con cui ha disputato anche la Champions League.

Ha giocato gli Europei 2022 da capitano della Bosnia in un girone di ferro con Slovenia, Francia e Germania. 16 punti e 10 rimbalzi nel successo contro Doncic e compagni, altra doppia doppia con la Francia che non è bastata per la qualificazione dopo le sconfitte con Lituania e Germania. Sei vittorie e sei sconfitte per la Bosnia nelle qualificazioni ai mondiali 2023, dove la repubblica balcanica è stata eliminata nel gruppo con Francia, Lituania e Montenegro.

“Siamo felici di essere riusciti a portare a casa la firma di Miralem, giocatore importante, che già in passato avevamo seguito da vicino ma per una serie di fattori non eravamo riusciti a firmare. Ha tecnica, esperienza, conosce benissimo il coach e può portarci leadership all’interno della costruzione del gruppo. Inoltre è stato determinante il rapporto con Justin con cui ha un rapporto molto stretto” ha commentato il direttore sportivo Federico Pasquini.

