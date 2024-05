La campagna elettorale a Cagliari si sposta su viale Marconi. Il candidato della lista Civica 2024 a sostegno di Giuseppe Farris, Ettore Businco, attacca l’aspirante sindaca del centrodestra Alessandra Zedda che ieri ha espresso aspre critiche per la modifica del senso unico voluta dalla giunta guidata da Paolo Truzzu. Critiche che lo stesso Businco condivide, ma sottolineando però il controsenso che arriva proprio dalla coalizione che l’ha introdotto.

“Da 7 mesi segnaliamo i gravi problemi derivati dall’aver reso il viale Marconi arteria a senso unico” scrive in un post sui social. “La conseguenza diretta, come più volte argomentato, è stato un aumento del traffico e degli incidenti sull’asse mediano dove si è spostato il traffico diretto a Quartu, Quartucciu e Selargius, cioè di un bacino di circa 150.000 abitanti. Per ripristinare una viabilità decente, da molto più di 7 mesi, chiediamo il ritorno al doppio senso di marcia, allo scopo di alleggerire il pesante volume veicolare trasferitosi sull’asse, ma anche per favorire il ritorno ad una incidentalità fisiologica”.

Poi l’affondo. “Con piacevole sorpresa abbiamo scoperto in data odierna che anche la candidata sindaca leghista Alessandra Zedda, caduta oggi dal pero, ci segue in questa nostra lodevole e datata iniziativa. Vorremmo ricordare alla Signora Zedda che l’autore di questo sbagliatissimo senso unico, che rappresenta, com’è di tutta evidenza, un vulnus alla sicurezza della circolazione, è niente po po di meno che uno dei suoi candidati. Il quale, evidentemente poco esperto, riteneva che il traffico diretto ai popolosi comuni suddetti potesse svilupparsi sulla piccolissima via Galvani (vedi fotografia) e cioè in una inadatta stradella di quartiere, con semaforo e due curve a gomito, nonché attraversata dai binari del tram ad appena 50 metri dalla svolta”.

“Ovviamente migliaia di conducenti, ogni giorno, preferiscono percorrere l’asse mediano fino allo svincolo sopraelevato di Genneruxi e da lì effettuare una inversione e tornare verso Quartu per via Mercalli e l’arginale. Purtroppo il tutto con le descritte conseguenze su traffico e sicurezza”.

