Avrebbe vessato la compagna di 40 anni per gelosia morbosa con violenze fisiche come testate e schiaffi. Condannato a un anno e un mese per maltrattamenti familiari un 43enne di Sassari, che ieri ha ricevuto il giudizio del Tribunale cittadino per quanto accaduto durante una relazione durata dal 2018 al 2023.

L’uomo, secondo l’accusa, sarebbe anche arrivato a spaccare i vetri del bagno di casa e avrebbe puntato un coltello contro la donna minacciando un omicidio-suicidio. Il violento compagno avrebbe poi tagliato gli indumenti della 40enne. L’uomo è stato infine assolto dall’accusa di violenza sessuale.

