Il ricordo di Gigi Riva al Globe Soccer Awards 2024. Nello scenario dell’Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo, alla presenza di stelle del calcio mondiale come Mbappé, Buffon, Spalletti e tanti altri, c’è stato spazio per un omaggio a Rombo di Tuono.

Il figlio Nicola ha infatti ritirato il premio alla carriera per il mitico numero 11 del Cagliari, consegnato dal presidente della Figc Gabriele Gravina. “Mio padre Gigi Riva ha giocato solo per due squadre: una era il Cagliari, la squadra di questa bellissima isola, e l’altra è stata ovviamente la Nazionale italiana” ha detto Nicola Riva dal prestigioso palco.

“Lo voglio ringraziare non solo per il giocatore che è stato e per i gol che ha segnato, ma soprattutto per la persona che è stato. Quando ero più giovane gli ho chiesto delle scelte difficili di aver rifiutato grandi club come Juventus, Milan e Inter. Lui mi ha risposto che quando ami una squadra, i suoi colori e i suoi tifosi ti amano così tanto, non puoi trovare le stesse emozioni da nessun altra parte. Diventano la tua famiglia, non solo dei tifosi”.

