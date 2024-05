“La mia posizione personale è in rispettoso dissenso con il Santo Padre”. Così sui social il parroco di Palau, don Paolo Pala, prende le distanze dalle parole di Papa Francesco che stanno facendo molto discutere negli ultimi giorni.

“Sono autore di un breve saggio teologico che ha per titolo: L’accompagnamento dei presbiteri con orientamento omosessuale. Un approccio morale e pastorale” aggiunge il prete.

“Il problema non è l’orientamento sessuale, il problema è l’equilibrio psicologico dei candidati e dei ministri già ordinati, chiamati comunque a vivere con fecondità il celibato per il Regno. Sulle modalità espressive non mi pronuncio nemmeno… È un dispiacere vedere anni di studi, riflessione, esperienze di accompagnamento, sofferenze di seminaristi e preti, liquidati da una battuta infelice inserita in un discorso che, per quanto riportato dalle agenzie di stampa, parrebbe anche peggiore”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it