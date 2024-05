Giornata di visite ieri ai Cagliari Club per i calciatori rossoblù, ospiti a Orgosolo e a Pozzomaggiore. E proprio in quest’ultimo paese a incontrare i tifosi è arrivato il capitano Leonardo Pavoletti.

“Partecipare a questi eventi soprattutto lontano da Cagliari ci fa capire qual è la vera forza del Cagliari, una squadra che unisce davvero tutta l’Isola” ha detto il bomber in odore di rinnovo a breve.

“Posso solo ringraziarvi, vedervi così felici per la nostra presenza è un grande regalo, il più bello. Gli obiettivi non si raggiungono mai da soli, vi chiedo di sostenerci anche se ogni tanto vi facciamo patire perché il nostro cuore è buono e ce la mettiamo tutta. E, come ha detto mister Ranieri, se noi giochiamo per i tifosi mettendo in campo ogni energia possiamo fare qualunque cosa, tutti insieme”.

