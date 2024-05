Via libera al superamento dei limiti del volume della musica imposti dal vigente Piano di classificazione acustica comunale in occasione degli spettacoli dal vivo previsti al Cus di Cagliari nei prossimi due weekend.

L’ordinanza è stata firmata oggi, mercoledì 29 maggio, dalla commissaria straordinaria del Comune di Cagliari.

Nella stessa ordinanza è stabilito che, nelle giornate dal 2 al 6 giugno (compreso) gli spettacoli dovranno svolgersi invece dalle 20 alle 23, rispettando scrupolosamente i limiti imposti dal Piano di lassificazione acustica comunale vigente.

La decisione ha suscitato non poche polemiche in città, dato che proprio per il superamento dei limiti del volume della musica, sono stati sanzionati e chiusi per diverso tempo alcuni dei locali più frequentati nel centro abitato. Tra tutti, avevano fatto scalpore i casi del Bar Florio e Ninnos, in piazza San Domenico, che avevano poi fatto ricorso al Tar, ottenendo un riscontro positivo.

L’ultima ordinanza firmata appositamente per gli spettacoli dal vivo previsti al Cus di Cagliari hanno fatto storcere il naso ai più e ora si attende un “cambio di passo” anche per i locali che si trovano nel centro cittadino in vista della stagione estiva.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it