Intervento della squadra 9A del distaccamento di Siniscola dei Vigili del Fuoco, intorno alle ore 16:30 circa, per un incidente stradale sulla ss 125: coinvolta una famiglia di turisti tedeschi.

Le cause sono in corso d’accertamento. Secondo una prima ricostruzione, i turisti passeggiavano in bici quando un’autovettura li ha travolti. Ad avere la peggio il piccolo di famiglia di appena 3 anni: fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

Il bambino è stato comunque elitrasportato a Cagliari per i controlli di routine in codice giallo. Sul posto erano presenti anche i carabinieri.

