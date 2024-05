Dopo l’addio ufficiale di Claudio Ranieri, il Cagliari è pronto a spingere il piede sull’acceleratore per la scelta del nuovo tecnico. I profili sul quale si sta lavorando sono solo due: Marco Baroni e Alessio Dionisi. Ma potrebbe esserci presto una svolta.

Alfredo Pedullà, tramite il suo profilo X, ha lanciato la suggestione. “Baroni piace moltissimo al Cagliari. Sull’allenatore del Verona interesse di altri club di Serie A, ma il Cagliari resta la pista da seguire”.

Si è aggiunto anche Giancarlo Padovan ai microfoni di Sky. “Secondo me il Cagliari è un espressione importante del calcio italiano. E’ una “squadra isola”, una città con un forte senso di appartenenza. Ha vinto uno scudetto ricordiamocelo, e ha progetti rivolti verso il futuro. Vuole cercare di fare sempre meglio. Quest’anno arrivava dalla B e vuole scacciare questo incubo e Baroni potrebbe davvero andare in questo club“.

Le indiscrezioni sono cresciute in queste ore: Baroni infatti ha lasciato il Verona. Su di lui ci sono sia il Monza che l’Udinese. Il tecnico sarebbe molto attratto dalla possibilità di un approdo in Sardegna. Nel fine settimana ascolterà ancora una volta le offerte in mano al suo agente mentre martedì parrebbe la giornata ideale per sciogliere le riserve.

Dionisi è un profilo che piace, ma non è la prima scelta. E sul suo nome si stanno muovendo diversi club di Serie B. L’ex allenatore del Sassuolo non vorrebbe scendere di categoria. Ecco che una delle opzioni sarebbe quella di rimanere fermo in attesa che si liberi una panchina della massima serie.

