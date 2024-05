Si trovava alla guida di una Volkswagen Golf di proprietà del padre, quando ha perso il controllo terminando la corsa contro una Peugeot 206 parcheggiata sul lato della strada. Nei guai un 35enne che dopo aver causato ingenti danni in via Roma a Serramanna ha rifiutato di sottoporsi all’etilometro.

All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo era in stato di shock ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Entrambi i veicoli hanno subito danni significativi, risultando non marcianti. I militari intervenuti hanno quindi richiesto al conducente di sottoporsi al test dell’etilometro per verificare il tasso alcolemico, come previsto dalla normativa in casi di incidente. L’uomo, residente a Serramanna e di professione operaio, ha rifiutato il test, un comportamento che il Codice della Strada equipara alle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza.

Di conseguenza, la patente di guida del 35enne è stata ritirata, ma il veicolo non è stato confiscato in quanto di proprietà di terzi.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it