Viaggiava in auto con la moglie quando improvvisamente ha accusato un malore che gli è stato fatale. Un 72enne è morto oggi pomeriggio sulla statale 125, nei pressi del Diverland, con i soccorsi giunti tempestivamente sul posto ma invano.

L’uomo non si è ripreso nonostante i tentativi di rianimazione e la moglie, in macchina con lui, è stata presa in carico sotto shock dai sanitari. Sul posto anche i Carabinieri.

