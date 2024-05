Impazza il toto nomi per la panchina del Cagliari. La società rossoblù sta analizzando un ampia rosa di potenziali allenatori, con le quotazioni di Alessio Dionisi e Luca Gotti in netto rialzo sulla concorrenza. La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per la scelta.

L’ex Sassuolo è al momento senza squadra, mentre per l’attuale allenatore del Lecce si dovrà attendere la chiacchierata in programma questi giorni tra tecnico e club salentino. Stesso discorso per il tecnico del Verona, Marco Baroni, altro nome che piace ma che deve sciogliere le riserve sul futuro. Resta viva l’ipotesi Paolo Vanoli del Venezia, quasi tramontata la suggestione Ivan Juric.

E a proposito di nodi sul futuro, la prossima settimana sarà decisiva anche sul fronte Leonardo Pavoletti. Il capitano dovrebbe firmare per un altro anno, con la possibilità di chiudere la carriera in Sardegna ed entrare nella dirigenza del club, ma c’è da trovare la quadra. La fumata bianca sembra prossima.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it