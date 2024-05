In occasione della celebrazione della Festa della Repubblica, a Cagliari cambia il traffico nella zona di piazza Costituzione.

Di seguito le prescrizioni da rispettare.

Dalla mezzanotte di sabato 1 alle ore 14 di domenica 2 giugno 2024:

– divieto di sosta, con rimozione forzata, nel viale Regina Margherita (tra le vie Eleonora D’Arborea e Sulis), viale Regina Margherita (tra piazza Costituzione e via San Salvatore Da Horta), su tutta l’intersezione (piazza Regina Margherita) compresa tra la via Eleonora D’Arborea, viale Regina Margherita e il vico Regina Margherita.

Dalle ore 8 alle ore 14 di domenica 2 giugno 2024:

– sospensione dinamica della circolazione veicolare nel viale Regina Margherita, viale Regina Elena, via Mazzini, piazza Martiri, piazza Costituzione e via Sulis;

– istituzione temporanea del senso unico di circolazione con senso di percorrenza da via Mazzini verso via Cammino Nuovo;

– istituzione temporanea del senso unico di circolazione con senso di percorrenza da piazza Martiri a via Università.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it