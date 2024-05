Domani, venerdì 31 maggio, alle 8.00 lo shakedown del Rally Italia Sardegna 2024 con i test delle auto in configurazione gara ad Ittiri.

La competizione inizierà alle 13.30 verso le prime 4 prove speciali: “Osilo – Tergu” (25,65 km) con passaggi alle 14.33 e 17.33; “Sedini – Castelsardo” (13,26 km) con passaggi alle 15.33 e 18.35. Alle 20.15 gli equipaggi rientreranno ad Alghero in assistenza e poi la pausa notturna. Sabato la giornata più lunga con inizio alle 5.45 e 8 prove speciali in programma. Domenica tappa conclusiva con 4 PS ed il traguardo alle 15.30 sempre a ridosso dei Bastioni di Alghero.

Saranno Rai 2, Rai Sport, Sky e rally.tv a seguire ogni fase dell’evento italiano del Campionato del Mondo.

Saranno 6 le trasmissioni Rai che inizieranno con il servizio sul Tg2 di questo pomeriggio alle 18.30. Rao Sport trasmetterà con dirette da 1 ora le Prove speciali di “Sedini – Castelsardo” alle 18.30 di venerdì 31 maggio, sabato 1 giugno alle 15.00 ed alle 18.00 i due passaggi sulla “Coiluna – Loelle”.

Domenica 2 giugno alle 9.00 il primo passaggio sulla “Sassari – Argentiera” che nel collegamento delle 12.00 fino alle 13.30 sarà la Power Stage del Rally. Alle 16.00 su Rai 2 in diretta servizio da 50 minuti sulla gara con interviste ai protagonisti ed ai vincitori.

In testa alla classifica del Fia World Rally Championship c’è l’equipaggio belga dello Hyundai Shell Mobis Wrt formato da Thierry Neuville e Martin Wydaeghe sulla i20 N Rally1 Hybrid. La squadra della casa coreana schiera anche gli estoni, terzi in classifica mondiale, Ott Tanak e Martin Jarveoja e gli spagnoli Dani Sordo e Candido Carrera. Tre vetture anche per il Toyota Gazoo Racing WRT con le GR Yaris Rally1 Hybrid affidate ai britannici e secondi nella classifica iridata Elfyn Evans e Scott Martin, il francese pluricampione Sebastien Ogier con Vincent Landais ed il giapponese Takamoto Katsuta navigato dall’irlandese Aaron Johnston.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it