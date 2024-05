Altro grave evento critico nel carcere di Uta, dove un detenuto ha tentato di togliersi la vita nella propria cella.

Un’agente, che in quel momento stava transitando nella sezione, è intervenuto dando l’allarme dopo aver sentito i lamenti del detenuto.

Assieme ad altri agenti è riuscito a liberare l’uomo dal cappio e agevolare l’intervento dei sanitari. Ora il detenuto si trova ricoverato in prognosi riservata in ospedale, dove è stato trasportato con l’elisoccorso.

A rendere noto il fatto è il segretario generale della Uil PA Polizia Penitenziaria Michele Cireddu.

“Dopo gli episodi di violenza che nei giorni scorsi hanno caratterizzato le giornate lavorative della Polizia Penitenziaria di Uta, commentiamo l’ennesimo evento critico che non ha avuto un epilogo tragico solo ed esclusivamente grazie alla tempestività con cui gli Agenti presenti in sezione sono intervenuti. In queste situazioni sono determinanti gli attimi ed anche la minima esitazione può essere fatale”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it