Dopo l’approvazione del rendiconto di bilancio 2023, la presidente Alessandra Todde aveva spiegato avesse scoperto milioni di euro non spesi dalla precedente giunta guidata da Christian Solinas.

L’ex governatore e oggi segretario del Partito Sardo D’Azione ha risposto con una nota di fuoco alle parole dell’esponente dei 5 Stelle.

“Non pretendo certo che la Presidente Todde apprenda un garbo istituzionale che non è nelle sue corde ma da cittadino debbo pretendere che chi governa la Sardegna conosca almeno la differenza tra programmazione e spendita delle risorse. Con la prima in capo agli organi di direzione politica e la seconda a quelli di direzione amministrativa. E non è nemmeno accettabile, se questa differenza la conosce, che finga di non accorgersene e menta così a tutti i Sardi nel rappresentare una situazione fuorviante della nostra Regione”.

Solinas spiega di aver reperito tante risorse e aver programmato tutte quelle disponibili, svolgendo per intero il suo compito politico. La lentezza della spesa sarebbe però dovuta a lunghi procedimenti burocratici.

“La Presidente Todde invece tra l’occupazione di una poltrona e l’altra ha dato ordine di bloccare la spesa programmata perché vuole analizzare ogni singola voce. Ecco, blocca la spesa perché vuole crearsi un polmone finanziario per distribuire lei le risorse a proprio piacimento, con buona pace dei principi di continuità amministrativa e di buona amministrazione. E dopo viene a raccontarci dei fondi non spesi? E no, così sveglia proprio anche chi, come me, aveva deciso di ritirarsi tra le riserve della Repubblica. Io non feci altrettanto coi miei predecessori, ma vengo da un’altra scuola”.

