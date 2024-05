Una tragedia scuote le Marche e la Sardegna: in un incidente tra un furgone e un tir ha perso la vita Valerio Spanu, 49 anni, lavorava per una nota catena di supermercati.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 lungo la strada statale 76 “della Val D’Esino” sulla direttrice Perugia-Ancona nel comune di Fabriano. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, il furgone che Spanu guidava – per cause in corso di accertamento – ha tamponato l’autoarticolato Iveco, che procedeva a velocità ridotta. Uno schianto per il quale il furgone si è incastrato sotto al rimorchio del Tir.

Spanu è morto sul colpo. Lascia una moglie e quattro figli.

Panicale, il comune in cui viveva, è sotto choc. Era molto conosciuto sia per esser stato consigliere comunale che per aver animato gli eventi politici del luogo come attivista del Movimento 5 Stelle.

“Tutti ne abbiamo apprezzato l’umanità, la sincerità e la serietà che ha sempre messo a disposizione della collettività”, ricorda il Comune di Panicale con una nota. E ancora: “Di Spanu si sottolineano la disponibilità e cordialità, dimostrate sia nell’impegno quotidiano che in quello civile come consigliere comunale nella legislatura 2014-2019”.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e l’Anas. Chiusa al traffico la carreggiata in direzione di Ancona.

