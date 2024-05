Drammatico epilogo per un turista svizzero di 40 anni ad Aglientu. L’uomo era impegnato nell’attività sportiva di cui era appassionato, il kitsurf, quando per cause ancora in fase di accertamento è deceduto in mare.

La tragedia è avvenuta questa mattina, con il tempestivo intervento di Guardia Costiera e 118 che non sono riusciti a salvare la vita al turista, per il quale è stato inutile ogni tentativo di rianimazione. Sul posto anche i Carabinieri per le indagini sulla dinamica.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it