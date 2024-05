I Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti intorno alle 13.20 in Corso Umberto, nei pressi del passaggio a livello ferroviario, per un principio di incendio scoppiato in alcuni locali al piano terra di un palazzo. Questi spazi sono utilizzati come alloggio di fortuna da persone senza fissa dimora.

Il pronto intervento della squadra ha evitato che le fiamme si propagassero all’intero stabile, prevenendo danni strutturali significativi. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Olbia per assistere nelle operazioni e garantire la sicurezza.

