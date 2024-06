Nella mattina di mercoledì, il personale della Squadra Volante di Cagliari ha deferito quattro cittadini stranieri, due uomini e due donne di età compresa tra i 19 e 24 anni, originari della Romania, per l’ipotesi di reato di truffa in concorso tra loro.

Gli Agenti sono intervenuti presso il Centro Commerciale “ I Fenicotteri” in quanto era pervenuta una segnalazione circa la presenza di due donne che, fingendosi sordomute, chiedevano del denaro ai clienti che accedevano all’interno del Centro.

I poliziotti hanno individuato nell’area dei parcheggi del predetto centro commerciale un’autovettura con targa rumena procedendo ad identificare gli occupanti.

Durante la perquisizione del veicolo gli Agenti hanno trovato una busta contenente finti moduli per raccolta fondi più uno accartocciato che riportava delle firme, codici postali e nomi di città nonché le somme percepite come donazione da parte di ignari cittadini.

La somma degli importi indicati nel modulo ammontava a 270 €. Inoltre, è stata rinvenuta anche una ricevuta di versamento, per un importo di 450 €, effettuata da una delle persone fermate a favore del proprio padre

La perquisizione personale effettuata alle due coppie, ha portato al rinvenimento di ulteriori 347€, mentre nella successiva perquisizione di alcuni camper a loro in uso è stata rinvenuta la somma di 560€, suddivisa in banconote di vario taglio.

Complessivamente è stata rinvenuta e sequestrata la somma di circa 1.200 €, ritenuta provento dell’illecita attività.

Al termine degli accertamenti i quattro sono stati denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di reato di truffa in concorso tra loro.

