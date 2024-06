Un centauro di 43 anni è ricoverato all’ospedale di Olbia con diverse fratture dopo un incidente stradale autonomo avvenuto a Porto Rotondo.

L’uomo sarebbe finito fuori strada intorno alle 5:30, probabilmente per un colpo di sonno. Allertati i soccorsi, è stato trasportato urgentemente in ospedale in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale.

