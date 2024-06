“Le basi per rilanciare il centrodestra sono state gettate”. Queste le parole del segretario e deputato di Forza Italia Pietro Pittalis, al termine del primo vertice della coalizione post sconfitta elettorale delle amministrative che si è tenuto ieri a Oristano.

Lo stesso ha anche convocato il tavolo, dettaglio che può essere letto come un significativo spostamento dell’asse del centrodestra verso il centro più moderato. L’allargamento, sottolinea Pittalis, dovrà passare per “un’apertura al contributo della società civile sarda”. Obiettivo condiviso anche da FdI, il cui capogruppo in Consiglio regionale, Paolo Truzzu, ha parlato di soggetti che oggi si sono avvicinati al centrosinistra guidato da Alessandra Todde, ma che in passato sono stati nello schieramento opposto. Secondo Antonello Peru di Sardegna al Centro 20 Venti, “riperimetrare e rilanciare il centrodestra deve tener conto dell’autonomia territoriale, scegliendo il meglio dei candidati presidenti o sindaci, senza conferire questi ruoli a nomi decisi a Roma. Se avessimo fatto in questo modo avremmo vinto le elezioni regionali”.

Assenti all’incontro il Psd’Az e Alleanza Sardegna. Nel primo caso, il segretario Christian Solinas ha fatto sapere questa mattina: “Ho scritto a Pietro (Pittalis, ndr.) ponendo una domanda semplice con l’intento di fare qualcosa di utile per costruire un progetto alternativo all’attuale governo dell’Isola: con chi dovremmo fare l’analisi del voto, con soggetti politici, o singole persone che alle ultime amministrative erano schierate, chi col Campo largo e chi col gruppo civico, chi un po’ qua e un po’ là, credo che i cittadini di Alghero, Sassari e dell’intera Sardegna non capirebbero le immagini di un tavolo al quale siedono assieme persone che hanno fatto percorsi diversi e stanno trasformando quell’idea politica e quella formula di governo che fino a qualche tempo fa aveva in mano la Regione e alcuni centri dell’Isola in una sorta di grande albergo a ore ad assetti variabili”.

Per quanto riguarda Alleanza Sardegna, invece, il capogruppo Franco Mula ha commentato: “Non sappiamo chi ha organizzato questo vertice, in ogni caso avrebbero dovuto sentirci per capire su cosa discutere, cosa c’è all’ordine del giorno”. D’altra parte “Alleanza Sardegna ha una storia sua, ha fatto il suo dovere e ha portato un ottimo risultato per l’economia del centrodestra”.

Al tavolo hanno partecipato: Paolo Truzzu e Alessandra Zedda per FdI, Pietro Pittalis e Angelo Cocciu per Forza Italia, Aldo Salaris per i Riformatori, Michele Pais, Michele Ennas e Alessandro Sorgia per la Lega, Stefano Tunis e Antonello Peru per Sardegna al centro 20Venti, Roberto Sorcinelli del Pli.

