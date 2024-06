Allerta meteo per le prossime ore in Sardegna per temporali, dopo il grande caldo delle ultime settimane.

A partire dalle 9 di domani, 24 giugno, e fino alle 20.59, è stato diramato, dal centro funzionale decentrato di Protezione civile, un avviso di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali.

Le zone interessate sono quelle di Flumendosa Flumineddu e Gallura.

