Nella serata di sabato scorso, 22 giugno, gli agenti della Squadra Volante di Cagliari hanno tratto in arresto un 58enne, per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L’intervento che ha portato all’arresto dell’uomo è stato segnalato intorno alle ore 19.40, quando era stato notato mentre cercava di rubare una bicicletta in via Is Mirrionis ma non essendoci riuscito si è spostato nella vicina via Anglona dove, sempre con un coltello, ha cercato di forzare il quadro di accensione di uno scooter di accensione.

Proprio in quel frangente è stato notato dagli agenti che percorrevano la via seguendo le indicazioni pervenute al centro operativo. L’uomo, vista la volante, con l’intento di sottrarsi al controllo, si è allontanato velocemente verso via Ogliastra, buttando a terra il coltello. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato e nella circostanza ha opposto resistenza, minacciando gli operatori.

Recuperato e sequestrato il coltello, dopo aver verificato il danneggiamento del blocco di accensione dello scooter, il 58enne è stato accompagnato in Questura e tratto in arresto per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

I fatti accertati dagli operatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., che a seguito dell’udienza con rito direttissima, ha convalidato l’arresto con l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla PG.

