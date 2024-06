La presidente della Regione Alessandra Todde allontana i malumori di alcune forze politiche del Campo largo. A chi chiedeva un vertice di maggioranza immediato, la governatrice risponde a tono prima della riunione di oggi dedicata alla legge Salva Sardegna che entrerà in Consiglio regionale domani.

“Alle forze politiche che richiedono vertici di maggioranza, ricordo che ci sono i loro rappresentanti, sia in Consiglio che in giunta. I vertici di maggioranza si fanno per fare un punto a tutto tondo” ha detto Todde. “Sicuramente ci sarà un confronto in coalizione, ma sarà portato avanti dopo che avremo chiuso una serie di passaggi essenziali“.

“È importante il confronto tra forze politiche della maggioranza – aggiunge – ma auspicherei maggiore allineamento rispetto ai componenti che ci sono in Consiglio e in giunta”. E a proposito di confronto, Todde spiega che quello di oggi con i capigruppo consiliari “era necessario perché siamo alla vigilia di una giornata importante, nella quale presenteremo il disegno di legge per salvaguardare il nostro territorio nella partita delle rinnovabili. Domani sarà opportuno essere tutti allineati e preparati”.

Nessun margine di modifica: “Il provvedimento deve essere approvato velocemente, non credo che ci siano margini per modifiche. Gli emendamenti sono stati discussi in commissione, quindi punteremo a un’approvazione immediata. Mi auguro che i comitati contro la speculazione, invece di essere strumentalizzati, guardino al percorso e al risultato finale”.

