La Giunta regionale convocata dalla presidente Alessandra Todde si è riunita questa mattina a Villa Devoto. Diverse le delibere adottate dalla squadra di governo, a cominciare dalle nomine nel Consiglio di amministrazione della società partecipata Janna del dott. Andrea Balduzzi e il dott. Nicola Pirina.

Su proposta della presidente Alessandra Todde, in accordo con l’assessora degli affari generali l’Esecutivo – vista la convocazione dell’assemblea dei soci di Sardegna IT Srl, società in house partecipata al 100% dalla Regione – ha deliberato di nominare Mauro Ponzè quale amministratore unico della società Sardegna IT Srl. Ponzè, 51enne cagliaritano, attualmente è direttore generale alla Numen Technologies, società specializzata nello sviluppo e commercializzazioni di soluzioni di Cybersecurity.

Ancora, su proposta dell’assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Giuseppe Meloni, sono state approvate alcune delibere di variazioni di bilancio relative a debiti derivanti da sentenze esecutive. Su proposta dell’assessora della difesa dell’ambiente, Rosanna Laconi, la giunta ha approvato il disegno di legge concernente “Misure urgenti di protezione civile”, con l’obiettivo di rafforzare il sistema di protezione civile della Regione Sardegna per la stagione estiva 2024, attraverso specifiche misure urgenti connesse alla campagna antincendi boschivi e al salvamento balneare. Il provvedimento prevede l’incremento di 500.000 euro per il 2024 volto all’ampliamento dell’accordo di collaborazione con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per le attività legate alla campagna antincendi, rispetto alla cifra inizialmente prevista di 1 milione di euro.

Si prevede, inoltre, un incremento di 900.000 euro dello stanziamento a favore degli enti locali per le spese sostenute in relazione al programma di salvamento a mare durante la stagione balneare estiva. Tali risorse si aggiungono ad un primo stanziamento di 1 milione e mezzo di euro già deliberato a maggio.

Infine, su proposta dell’assessore dei lavori pubblici, Antonio Piu, la giunta ha deliberato una serie di misure, strutturali e non, da mettere in atto per mitigare gli effetti della grave crisi idrica che si registra nel sistema idrico Posada. La delibera prevede una spesa pari a circa 2 milioni di euro per l’attuazione delle misure strutturali e 850 mila euro per quelle non strutturali, tutte da attuarsi nei territori dei comuni di Torpè, Posada, Budoni e San Teodoro.

