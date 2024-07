Arrestato a Iglesias un uomo di 65 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di sabato scorso, 29 giugno, gli agenti del Commissariato locale, hanno individuato l’uomo, originario del posto e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia in materia di stupefacenti.

Gli stessi hanno quindi proceduto al suo controllo, durante il quale il 65enne ha manifestato fin da subito segni di nervosismo.

Dopodiché si è passati alla perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire circa 52 grammi di eroina, nascosta all’interno di un borsello nella propria autovettura e materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Il 65enne è stato tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, come disposto dal pubblico ministero, e accompagnato presso il suo domicilio in attesa dell’udienza per rito direttissima prevista nella mattinata odierna.

