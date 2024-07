Un giovane trentenne è morto poco prima delle 14 nella spiaggia di Su Giudeu, vicino a Chia.

La vittima è un turista originario del Modenese, si trovava in vacanza in Sardegna con i suoi due figli.

Non si conoscono ancora le cause del tragico evento. Da quanto si è appreso, il giovane è stato colto da un malore mentre si trovava in acqua.

A niente sono serviti i tentativi di soccorso da parte dei bagnini degli stabilimenti della zona, che hanno utilizzato anche un defibrillatore. Poi l’arrivo del 118 e dell’elisoccorso ma il trentenne era già privo di vita.

Nell’area in questione, non risulta ancora attiva la postazione di primo soccorso costiero dell’Areus.

