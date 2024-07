“Abbiamo deciso di astenerci per evidenziare come ci sia stato un concreto spirito di collaborazione, con l’unico obiettivo di migliorare la proposta della Giunta Todde. Nonostante la chiusura dimostrata dalla maggioranza che ha respinto, senza plausibili motivazioni, alcuni dei nostri emendamenti”.

Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, ha commentato l’approvazione in Aula del Disegno di legge 15 denominata “Salva Sardegna”, proposto dalla Giunta regionale sulla realizzazione di nuovi impianti di energie rinnovabili.

“È nata una legge timida e insufficiente, che non contempla neanche la possibilità di un ritorno concreto a vantaggio della comunità sarda dall’utilizzo delle sue risorse per la produzione di energia. Una legge propagandistica finalizzata esclusivamente a calmare gli animi di cittadini e movimenti, ma che, verosimilmente, finirà per creare solo contenziosi”.

