Continua ad aggravarsi l’emergenza siccità in Sardegna. La Regione Sardegna sta lavorando per migliorare le condizioni delle dighe e al momento ha salvato la stagione estiva. Ma non basta.

Le scorte sono passate dal 62,8% al 57,4%: si tratta di 100 milioni di metri cubi in meno.

In particolare difficoltà però ci sono le campagne: si soffre nel nuorese, nell’oristanese e nel Sulcis.

