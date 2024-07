Arrivano i rinforzi dalla Lombardia e dal Friuli per combattere gli incendi in Sardegna in una estate che si annuncia rovente: sono gia 50 i roghi da inizio stagione.

Sono poco più di un centinaio i volontari impiegati a Monastir, Assemini, Sinnai, Santa Teresa di Gallura e Bonorva per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi per la campagna estiva 2024.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it