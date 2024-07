Chiude per 45 giorni il Donegal, il pub sito in via Caprera a Cagliari, dove lo scorso 2 giugno è stato ucciso con una coltellata l’ex carabiniere Fabio Piga durante il turno di servizio nel locale.

Lo ha deciso il questore cittadino, con provvedimento notificato in data odierna al titolare dalla Divisione Polizia amministrativa e sociale.

La chiusura temporanea del locale è stata adottata per motivi di sicurezza, ai sensi dall’art 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il provvedimento è stato disposto a seguito del contestuale dissequestro del pub disposto dall’Autorità giudiziaria, che aveva invece proceduto alla chiusura del locale nell’immediatezza del delitto per le specifiche finalità investigative.

Dall’inizio dell’anno la chiusura temporanea per motivi di sicurezza è stata applicata dal questore di Cagliari in altre 4 circostanze, a carico di altrettanti esercizi pubblici del centro di Cagliari, del litorale del Poetto e dell’hinterland cagliaritano.

