SardegnaBA ha recentemente annunciato un progetto rivoluzionario che promette di cambiare il modo in cui vengono gestiti i pagamenti per le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici.

Il team di ricerca, guidato dal Dott. Gianmarco Sitzia, ha sviluppato “CryptoBA” un sistema di micropagamenti basato sulla blockchain integrato all’interno di un sistema di building automation dotato di tecnologia KNX (standard n°1 per l’automazione di case ed edifici).

Questo innovativo progetto mira a semplificare e rendere più sicuri i pagamenti per la ricarica dei veicoli elettrici, utilizzando criptovalute (EOS, Nano, IOTA, Stellar e altre).

La soluzione si basa sulla blockchain, garantendo transazioni rapide e sicure, con un particolare focus sui micropagamenti.

Questa tecnologia è particolarmente vantaggiosa per le stazioni di ricarica, dove le transazioni possono essere di importi relativamente piccoli e frequenti.

Il sistema di building automation KNX, già noto per la sua affidabilità e flessibilità, permette di integrare senza problemi le stazioni di ricarica per veicoli elettrici con il resto delle infrastrutture dell’edificio.

Questa integrazione non solo migliora l’efficienza energetica complessiva, ma consente anche una gestione ottimizzata dei consumi e dei costi.

Il progetto ha già attirato l’attenzione della comunità scientifica e industriale, grazie alla sua innovatività e potenziale impatto.

Non è la prima volta che il team R&D si distingue per i suoi contributi nel campo della ricerca tecnologica: nel 2016 ha inventato e brevettato il “Metodo e sistema di valutazione e controllo delle condizioni di comfort climatico abitativo” e nel 2022, ha vinto il primo premio come miglior progetto nazionale di ricerca ai KNX Awards, tenutisi nella splendida cornice del museo Egizio di Torino.

Grazie alla collaborazione con i ricercatori universitari, il progetto ha beneficiato di competenze avanzate garantendo così un prodotto finale all’avanguardia.

Questo nuovo sistema di micropagamenti rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato.

La possibilità di utilizzare criptovalute per pagare la ricarica dei veicoli elettrici non solo facilita l’adozione delle stesse, ma promuove anche una maggiore diffusione dei veicoli elettrici, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e al miglioramento della qualità dell’aria nelle nostre città.

Il progetto di SardegnaBA, KNX Partner n°1 in Italia, si pone dunque come un esempio di come l’innovazione tecnologica possa essere applicata per risolvere problemi reali, migliorando la vita quotidiana delle persone e contribuendo a un futuro più sostenibile.

Con questa nuova iniziativa, il gruppo dimostra ancora una volta la sua capacità di essere all’avanguardia nella ricerca e nello sviluppo tecnologico nel settore della building automation.

