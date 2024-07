Partito il 18 novembre 2023 da La Coruña, nel nord della Galizia, per partecipare alla Global Solo Challenge, giro del mondo in solitaria senza sosta e senza assistenza, Andrea Mura rientrerà a Cagliari sabato prossimo, 20 luglio.

Dopo 120 giorni in mare, lo skipper ha tagliato il traguardo alle 13.45 UTC del 17 marzo 2023 entrando nel porto di La Coruña e concludendo la regata al 3° posto in tempo compensato e vincendo la Line of Honour.

Andrea Mura è diventato così il 5° italiano a completare un giro del mondo in solitario.

Questa regata ha permesso ad Andrea di coronare il sogno di una vita, partecipare al giro del mondo in solitaria e senza scali doppiando Capo Horn come solo quattro navigatori italiani prima di lui.

A bordo del suo Open 50, noto in tutto il mondo per l’iconica grafica dei 4 Mori, Vento di Sardegna rappresenta il legame con la sua terra: “Sono il primo velista nella storia della mia regione ad aver circumnavigato il pianeta in solitaria a testimonianza che i sardi sono anche navigatori”, ha detto Mura.

Dopo questa grande avventura, Andrea Mura e Vento di Sardegna ritornano a casa. Arriveranno a Cagliari sabato 20 luglio alle ore 11 per salutare i tanti fan che per mesi li hanno seguiti con grandissimo affetto.

