Scontro auto-tir sulla Olbia-Tempio: un ferito in gravi condizioni

Il sinistro è avvenuto all'altezza di Li Ferruli. Non si conoscono ancora le cause del sinistro: il conducente dell'auto è stato trasportato d'urgenza in ospedale