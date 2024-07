Incidente sulla ss125 poco dopo la mezzanotte. Due autovetture per cause da stabilire, si sono scontrate frontalmente in direzione Costa Smeralda. I Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti subito insieme al 118.

Quattro le persone accompagnate dal personale medico all’ospedale di Olbia dopo che i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario. Presente anche la Polizia per i rilievi.

