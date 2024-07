Jared Leto ha trascorso qualche giorno di relax in Sardegna.

L’attore hollywoodiano e frontman della band Thirty second to Mars ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video dove si scatena nei balli in piazza a Palau durante la sagra del paese.

Quattro giorni prima, come scrive lo stesso Leto, del suo tour negli Stati Uniti.

