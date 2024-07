Patrick Cappai si è confermato campione del mondo Wbc Youth Silver dei pesi supergallo battendo Ramadhani Haji Kimwaga.

A Quartu, con una atmosfera da stadio, il pugile sardo è riuscito ad avere la meglio del tanzaniano ai punti. Ma durante l’incontro non è stata storia: in diverse occasioni, Cappai è andato vicino alla vittoria per ko tecnico.

