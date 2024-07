Per la prima volta in Sardegna sarà presente una Risonanza magnetica mobile. Succederà da mercoledì 24 luglio all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, per non interrompere l’attività nel periodo in cui avverrà la sostituzione dell’apparecchiatura presente con il progetto Pnrr.

Il mezzo di trasporto di 17 metri di lunghezza contenente la risonanza magnetica verrà posizionato nel cortile dell’ospedale e resterà sino a quando non sarà installata la nuova apparecchiatura ad alto campo di ultima generazione, prevista per la fine del mese di ottobre.

Nel mezzo mobile sono inoltre presenti una sala di assistenza per il paziente, uno spogliatoio e una sala referti, in modo da riprodurre un sito di Risonanza Magnetica a tutti gli effetti, oltre l’apparecchiatura stessa. Quest’ultima, ad alto campo, sarà dotata di tutti i software necessari allo svolgimento della normale attività, in modo da limitare al massimo, se non addirittura eliminare, gli eventuali disagi legati al cambio del macchinario.

“Abbiamo fatto un grande sforzo organizzativo per evitare di creare disagio ai pazienti ricoverati e a quanti si sono prenotati via Cup” spiega il direttore generale della Asl di Cagliari, Marcello Tidore.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it