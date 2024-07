Brotzu, risolto il guasto che ha causato il black out: struttura riaperta

Brotzu, risolto il guasto che ha causato il black out: struttura riaperta

Finito l'incubo black out per l'ospedale Brotzu di Cagliari che da sabato aveva bloccato gli ingressi e chiuso i pronto soccorso per un guasto elettrico