Si è appena concluso l’intervento dei Carabinieri della Stazione di San Vito e degli artificieri del Nucleo antisabotaggio di Cagliari, che sono intervenuti tempestivamente in seguito alla segnalazione di un cittadino riguardo al ritrovamento di materiale esplodente durante i lavori di ristrutturazione di una casa.

Lo sventurato protagonista della vicenda è un 47enne di Nurri, neo proprietario di una vecchia abitazione in rovina, acquistata con l’intento di restaurarla. Durante i lavori, l’uomo ha scoperto una vecchia valigetta con scritte sbiadite fatte in vernice con stencil che lo hanno immediatamente insospettito, spingendolo a contattare le autorità.

L’area è stata prontamente messa in sicurezza dai Carabinieri di San Vito, che hanno circoscritto la zona fino all’arrivo degli artificieri. Questi ultimi hanno esaminato il contenuto della valigetta, scoprendo una cinquantina di capsule di innesco per cartucce da caccia, uno spezzone di miccia a lenta combustione, oltre due etti di polvere da mina, utilizzata per l’estrazione e la lavorazione di blocchi di roccia, e più di tre etti di polvere esplodente mescolata a materiale inerte, distribuita disordinatamente tra vari detriti.

